Bayern legt sich auf Guerreiro fest – Preisschild für Hernández

Zu Wochenbeginn mussten sich die Fans von Borussia Dortmund kurz schütteln: Der langjährige BVB-Linksverteidiger Raphaël Guerreiro (29) hatte sich mit dem FC Bayern ausgetauscht und durchaus Interesse an einem ablösefreien Wechsel nach München signalisiert.

Allerdings geschah das wohl noch unter der alten Sportlichen Leitung um Hasan Salihamidzic. Nun scheint aber klar: Guerreiro soll nach München kommen. Darauf hat sich das neue Transferteam um Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Marco Neppe und Thomas Tuchel laut ‚Sky‘ verständigt.

Unterdessen wollen die Bayern unbedingt einen neuen Sechser und einen neuen Mittelstürmer verpflichten. Declan Rice (24/West Ham United) und Dusan Vlahovic (23/Juventus Turin) bleiben die Topkandidaten. Laut ‚Sky‘ bereiten die Bayern aktuell ein Angebot für Rice vor. Eine erste Offerte für Vlahovic wurde offenbar erstmal abgelehnt.

60 Millionen für Hernández

Auch auf der Abgangsseite wird sich in München einiges tun. FT hatte zuletzt exklusiv berichtet, dass Lucas Hernández (27) den Rekordmeister in Richtung Paris St. Germain verlassen will. ‚Sky‘ bestätigt diese Info und liefert zudem ein Preisschild: 60 Millionen Euro plus Boni soll der Verteidiger einbringen.