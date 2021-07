Gerücht: Nmecha vor Wolfsburg-Rückkehr

Lukas Nmecha steht angeblich vor einer Rückkehr zum VfL Wolfsburg. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ ist der 22-jährige Mittelstürmer bereit, sich erneut den Wölfen anzuschließen. Manchester City soll bereit sein, für zehn Millionen Euro die Freigabe zu erteilen.

Ein solcher Transfer käme durchaus überraschend, war Nmechas Leih-Gastspiel in der Autostadt in der Hinrunde 2019/20 doch ein äußerst unglückliches. Nur zwölfmal kam der gebürtige Hamburger zum Einsatz, ein einziges Mal durfte er von Beginn an ran. Ein Tor gelang ihm nicht.

Weghorst ist immer noch da

Problem damals: Der Platz in der Sturmspitze war mit Knipser Wout Weghorst besetzt. Problem heute: Weghorst ist immer noch da und nach wie vor gesetzt, wohl auch unter dem neuen Trainer Mark van Bommel. Aber: Die Champions League-Teilnahme stellt den VfL vor neue und insbesondere mehr Aufgaben.

Wertschätzung für Nmecha gibt es in Wolfsburg durchaus, Sportdirektor Marcel Schäfer blickte unlängst auf Nmechas Gastspiel zurück: „Wir hätten ihn gern über das halbe Jahr hinaus behalten. Aber nach sehr offenen Gesprächen mit ihm und mit Man City haben wir dann gemeinsam entschieden, dass er wieder zurückgeht. Er hatte bei uns nicht die Spielanteile, auf die er vielleicht gehofft hat.“

Durchbruch in Anderlecht

Für Nmecha folgte damals eine weitere mäßige Leihe zum FC Middlesbrough, ehe er in der Vorsaison beim RSC Anderlecht durchstartete (21 Pflichtspieltore). Mit der deutschen U21 wurde der körperlich wie spielerisch starke Angreifer im Frühsommer schließlich Europameister und Torschützenkönig des Turniers.

Bald darauf kündigte Nmecha seinen Abschied aus Anderlecht an. Er müsse weiterziehen, ließ er wissen. Verschiedenen Berichten zufolge will sich der Rechtsfuß nun in der Bundesliga durchsetzen. Gerüchte um RB Leipzig erwiesen sich als falsch – nun heißt es abzuwarten, was aus der angeblichen Rückkehr nach Wolfsburg wird.

UPDATE (9:22 Uhr): Laut dem ‚kicker‘ versucht Wolfsburg tatsächlich, Nmecha zurückzuholen. Mit dem Stürmer sei man „bereits auf einem Nenner“. Mit ManCity geht es nun um die Ablöse, Gespräche fanden bereits statt.