Anderlecht-Abschied verkündet: Nmecha vor Bundesliga-Wechsel

Lukas Nmecha hat seinen Abschied vom RSC Anderlecht verkündet. Auf Instagram schreibt der Torschützenkönig der U21-EM: „Ich hatte ein fantastisches Jahr in Anderlecht. […] Aber ich muss weiterziehen.“ Nmecha war von Manchester City an die Belgier verliehen.

Eine Zukunft bei den Skyblues hat der Mittelstürmer wohl eher nicht – dafür aber offenbar in Deutschland. Wie die großen belgischen Zeitungen ‚Het Laatste Nieuws‘ und ‚Het Nieuwsblad‘ berichten, zieht es den 22-Jährigen zurück in die Bundesliga. Zu welchem Klub es für Nmecha geht, ist zur Stunde aber noch unklar.

Zuletzt hatte der U21-Europameister keinen Hehl daraus gemacht, nach seinem missglückten Engagement beim VfL Wolfsburg in der Hinrunde 2019/20 gerne einen weiteren Versuch in der Heimat starten zu wollen. „Ein Klub in der Bundesliga wäre ein Traum“, sagte Nmecha der ‚Sport Bild‘. Dem Magazin zufolge würde City seinem Eigengewächs (Vertrag bis 2022) für zehn Millionen Euro die Freigabe erteilen.