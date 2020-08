Zaha angeboten: BVB winkt ab

Neuer Sommer, alter Wechselwunsch: Wilfried Zaha will Crystal Palace verlassen und den nächsten Karriereschritt machen. ‚Sky‘ berichtet in seiner Show ‚Transferupdate‘, dass der Flügelangreifer, der auch im Sturmzentrum agieren kann, bei Borussia Dortmund, Paris St. Germain und der AS Monaco angeboten wurde.

Beim BVB ist eine Verpflichtung aber kein Thema, spätestens seit dem feststehenden Verbleib von Jadon Sancho (20) und der sich anbahnenden Ausleihe von Reinier (18, Real Madrid) besteht bei den Schwarz-Gelben kein Handlungsbedarf mehr.

Für 30 Millionen Euro soll Crystal Palace derweil bereit sein, Zaha ziehen zu lassen – vor einem Jahr war noch von rund 100 Millionen Euro die Rede. Die Scorer-Skills des 27-jährigen Ivorers ließen in der abgelaufenen Saison nach, nur vier Tore und fünf Assists markierte Zaha in 39 Pflichtspielen für den Premier League-14.