Konkurrenz für BVB: Engländer bereiten Nmecha-Angebot vor

Borussia Dortmund und Manchester United strecken schon seit Tagen die Fühler in Richtung Felix Nmecha aus. Nun steigt ein weiterer Klub in den Poker um den 22-Jährigen ein und befindet sich offenbar auf der Überholspur.

Laut ‚The Telegraph‘ bereitet Newcastle United ein offizielles Angebot für Nmecha vor. Die Magpies sind für die Champions League in der kommenden Spielzeit qualifiziert und treiben ihre Kaderplanung voran. Eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro steht im Raum, laut ‚WAZ‘ verlangen die Wolfsburger allerdings 30 Millionen. Für die wirtschaftlich potenten Engländer wäre auch das zu stemmen, allerdings schauen die Elstern trotz saudischer Investoren auf jeden Cent.

Dem englischen Bericht zufolge wurden die Scouts von Newcastle damit beauftragt, Spieler in der Bundesliga zu finden, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Nmecha gehört in ihren Augen offensichtlich dazu. Grund für die Vorgehensweise der Verantwortlichen beim englischen Erstligisten sind strenge Financial Fairplay-Regularien, die Newcastle einhalten muss.