Leipzig: Millionen-Missverständnis Cândido – Clark bleibt in New York

RB Leipzig verkauft Luan Cândido (20) mit einem satten Millionen-Minus. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge streichen die Sachsen für den Linksverteidiger gerade einmal 1,5 Millionen Euro vom brasilianischen Schwesterklub RB Bragantino ein.

Kein gutes Geschäft also für den Bundesliga-Vizemeister, der für Cândido im Sommer 2019 noch für acht Millionen Euro an Palmeiras São Paulo gezahlt hatte. Nie kam der 20-Jährige seitdem für Leipzig zum Einsatz. Sein Vertrag in der Heimat ist nun bis 2026 datiert.

Clark bleibt in New York

Bei Mittelfeldtalent Calen Clark ist die Lage anders: Nach ‚Bild‘-Informationen verlängert Leipzig die Leihe des 18-Jährigen bei den New York Red Bulls, die eigentlich zum 31. Dezember hätte enden sollen. Eine Aufenthalt in Sachsen habe aber vorerst keinen Sinn ergeben.