Schalke: Polter fällt aus

Sebastian Polter steht dem FC Schalke 04 vorerst nicht zur Verfügung. Wie die Königsblauen bekanntgeben, fällt der Stürmer aufgrund eines Leistenbruchs aus. Laut dem Zweitligisten hat sich der 32-Jährige operieren lassen.

Polter verpasst aufgrund der OP das letzte Ligaspiel der Knappen im laufenden Kalenderjahr. Am kommenden Freitag trifft Schalke in der Veltins-Arena auf Greuther Fürth (18:30 Uhr). In elf Liga-Einsätzen schoss Polter bislang drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.