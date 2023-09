Hertha: Hinrunde für Rogel gelaufen

Hertha BSC muss wohl noch lange auf die Dienste von Agustín Rogel verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gehen die Verantwortlichen der Alten Dame davon aus, dass der 25-Jährige in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Der 1,91 Meter große Abwehrhüne wurde im Juni am Knie operiert, ein Comeback ist nicht in Sicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Ausfall des Innenverteidigers dürften die Hauptstädter allerdings leicht verkraften. Zur Erläuterung: Eigentlich hätte sich der Zweitligist im Sommer gerne von Rogel getrennt, der Uruguayer wollte jedoch bleiben. Zudem verhinderte dessen Knie-OP einen Verkauf. Das Arbeitspapier des Rechtsfußes bei der Hertha ist noch bis 2026 gültig.