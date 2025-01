Nach Neymar: Santos will auch einen Juve-Star

Der FC Santos möchte Arthur Melo von Juventus Turin verpflichten. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, befinden sich beide Vereine in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Leihe des Mittelfeldspielers. Eine Kaufoption wird ebenfalls angestrebt. Arthur selbst soll einem Transfer in sein Heimatland nicht abgeneigt sein.

Der 28-Jährige ist in Turin komplett außen vor, nicht ein einziges Mal lief er in der laufenden Spielzeit für die Bianconeri auf. Sein Vertrag im Piemont läuft noch bis 2026. In der Vergangenheit spielte der Brasilianer unter anderem für den FC Barcelona und den FC Liverpool.