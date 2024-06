Nagelsmann: Luxusproblem mit Schlotterbeck

Nach der guten Leistung von Nico Schlotterbeck im Spiel gegen Dänemark (2:0) ist nicht klar, ob Jonathan Tah (28) nach abgesessener Gelbsperre im Viertelfinale wieder in die Startformation rücken wird. Auf die Reporterfrage, wer von beiden in der kommenden Partie auf dem Platz stehen wird, zeigte sich der Bundestrainer kurz nach Spielende noch unentschlossen: „Es freut mich für Schlotti, dass er seinen Job in seinem Heimstadion perfekt gemacht hat. Aber auch Tah hat sehr gute Spiele gemacht, ich kann zwischen sehr guten Spielern entscheiden. Ein Luxusproblem.“

Schlotterbeck hat gegen Dänemark eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Defensiv stand der Akteur von Borussia Dortmund weitestgehend stabil, in der Offensive erzielte der Innenverteidiger bereits nach vier Minuten das vermeintliche 1:0 für die deutsche Elf. Der Treffer nach einer Standardsituation wurde jedoch wegen eines Fouls von Joshua Kimmich nicht anerkannt. Später bereitete der 24-Jährige mit einem langen Pass tief aus der eigenen Hälfte das 2:0 von Jamal Musiala (21) vor.