Medien: Hertha heiß auf Ajax-Talent Lang

Der nächste Karriereschritt könnte Noa Lang nach Berlin führen. Laut dem britischen ‚Goal‘-Journalisten Ronan Murphy zeigt Hertha BSC am 21-jährigen Flügelspieler von Ajax Amsterdam. Neben dem Hauptstadtklub sollen auch Celtic Glasgow, Real Sociedad und der FC Villarreal Interesse haben.

Lang ist noch bis 2021 an Ajax gebunden. Dass die Niederländer ihrem Talent Steine in den Weg legen, ist unwahrscheinlich. Denn den Durchbruch scheinen die Verantwortlichen dem Eigengewächs nicht mehr zuzutrauen.

Ohne Zukunft in Amsterdam?

In der abgelaufenen Saison stand Lang in der Hinrunde nur sporadisch für Ajax auf dem Platz – unter anderem dreimal in der Champions League-Vorrunde – und pendelte zwischen erster und zweiter Mannschaft. Im Januar folgte dann die Leihe zum FC Twente.

Lang ist ein beweglicher Angreifer mit einem starken rechten Fuß. Der zweimalige niederländische U21-Nationalspieler kann auf beiden Flügeln spielen, von wo aus er mit Dynamik ins Zentrum zieht. In Berlin könnte er eine aktuelle Kaderlücke schließen, denn auf den offensiven Außenbahnen ist die Hertha derzeit eher dünn besetzt.