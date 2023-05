Schalke: Auch Burnley an Krauß dran

Tom Krauß weckt international Begehrlichkeiten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der FC Burnley am 21-jährigen Mittelfeldspieler interessiert. Der von Vincent Kompany trainierte Klub feierte jüngst den Aufstieg in die Premier League. Aus der Bundesliga soll zudem Borussia Mönchengladbach an Krauß interessiert sein.

Der elffache deutsche U21-Nationalspieler ist noch bis Ende Juni von RB Leipzig an die Königsblauen verliehen. Sollte S04 die Klasse halten, greift eine Kaufpflicht. Burnley und Gladbach haben also deutlich bessere Chancen auf Krauß, falls Schalke in die zweite Liga absteigt.

