Arsenal: Verlängerung mit Matchwinner Nelson?

Reiss Nelson soll schon bald beim FC Arsenal verlängern. Laut Fabrizio Romano laufen bereits Gespräche zwischen den Gunners und der Spielerseite. Man wolle so schnell wie möglich eine Einigung erzielen, denn nach Informationen des Transferexperten besteht in ganz Europa Interesse am Rechtsfuß.

In der laufenden Saison kommt Nelson lediglich auf drei Einsätze in der Premier League, in denen der 23-Jährige aber ganze fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists) beisteuerte. Der Engländer hat zuletzt am vergangenen Spieltag sein Können unter Beweis gestellt, als er nach seiner Einwechslung quasi im Alleingang das Spiel gegen den AFC Bournemouth (3:2) mit einem Tor und einer Vorlage drehte.

