Corona: Arteta meldet sich zu Wort

Mikel Arteta, der mit dem Coronavirus infizierte Trainer des FC Arsenal, hat sich am späten Freitagnachmittag per Twitter an die Öffentlichkeit gewandt. In seinem Statement schreibt er, dass es ihm „schon besser“ gehe. Die „Gesundheit eines jeden“ sei „das einzige, was jetzt zählt“.

Die Premier League lobt der 37-Jährige dafür, die „richtigen Entscheidungen“ getroffen zu haben. Das Coronavirus sei insgesamt eine „riesige und beispiellose Herausforderung“. Am späten Donnerstagabend war bekannt geworden, dass sich der Spanier mit dem Krankheitserreger angesteckt hat. Derzeit befindet sich Arteta in häuslicher Quarantäne.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha