Real-Profi Park wechselt zur Ligakonkurrenz

UD Las Palmas verstärkt die Offensive mit Marvin Park. Der 23-Jährige wechselt von Real Madrid zum Ligakonkurrenten nach Gran Canaria. Der frühere spanische U-Nationalspieler erhält einen bis 2028 datierten Arbeitsvertrag.

Für die Königlichen lief Park lediglich in vier Pflichtspielen auf. In der vergangenen Saison spielte der Flügelstürmer bereits auf Leihbasis für Las Palmas und kam dort in Liga und Pokal 32 Mal zum Einsatz. Nun hat Las Palmas die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro gezogen.