Geldsegen für Barça?

Den FC Barcelona erwartet womöglich eine nette Finanzspritze. Denn wie die ‚Sport‘ berichtet, würden die Katalanen an einem Transfer von Ex-Spieler Nico González mitverdienen. Von einer 40-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

2023 war der zentrale Mittelfeldspieler von Barça nach Portugal gewechselt. Die guten Leistungen des 22-Jährigen sollen den FC Liverpool auf den Plan gerufen haben, der sogar angeblich darüber nachdenkt, González per Ausstiegsklausel an Bord zu holen. 60 Millionen Euro wären dann fällig – derer 24 Millionen würden an die Blaugrana gehen.