Leipzig-Bosse reisen nach Barcelona

RB Leipzig will in den Verhandlungen um Ilaix Moriba (18) schnellstmöglich den Deckel draufmachen. Nach Informationen des ‚Sportbuzzer‘ sind Vorstandschef Oliver Mintzlaff und der Kaufmännische Leiter Sport Florian Scholz kürzlich nach Barcelona gereist, um dort zur Stunde die finalen Details zu klären. Mintzlaff und Scholz wollen sich demnach beeilen, um am Sonntagabend noch im Stadion die Leipzig-Partie beim VfL Wolfsburg zu verfolgen.

Für Moriba rief Barcelona zuletzt 20 Millionen Euro auf, RB möchte den Preis nach Möglichkeit drücken. Im Sommer 2022 wäre der Mittelfeldspieler ablösefrei, eine entsprechende Vereinbarung über einen Fünfjahresvertrag mit dem Bundesligisten besteht bereits.