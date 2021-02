Barça: Neto bleibt teuer

Der FC Barcelona will Neto nur ziehen lassen, wenn im Sommer ein lukratives Angebot für den Ersatzkeeper eingeht. Wie die ‚Marca‘ berichtet, schwebt den Katalanen eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro vor. Neto hatte im Januar schon um seine Freigabe gebeten, sie aber nicht erhalten. Der FC Arsenal hatte wegen einer Leihe angefragt.

Barça selbst hatte im Sommer 2019 satte 26 Millionen Euro für den Brasilianer an den FC Valencia überwiesen. Seitdem stand Neto nur in 16 Pflichtspielen für die Blaugrana zwischen den Pfosten. An Marc-André ter Stegen ist kein Vorbeikommen.