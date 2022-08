Vor Chelsea-Duell: Fofana muss zur U23

Durch die Wechselposse um Wesley Fofana (21) hängt der Haussegen bei Leicester City schief. Coach Brendan Rodgers schob seinen Innenverteidiger vor dem Aufeinandertreffen mit dem interessierten FC Chelsea (Samstag, 16 Uhr) kurzerhand in die U23 ab. „Wenn du nicht die richtige Einstellung hast, müssen wir weitermachen“, wird der Übungsleiter von der ‚Times‘ zitiert, das Fenster wird sich in nicht allzu ferner Zukunft schließen und danach wird vieles klarer sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Fofana wird seit Wochen energisch von den Blues umworben und will unbedingt an die Stamford Bridge wechseln. Chelsea schnürt laut Fabrizio Romano derzeit ein Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro für den Franzosen. „Natürlich haben wir hier vor einigen Spielzeiten auch Ben Chillwell verloren, aber das hier ist leider ein bisschen anders“, bedauert Rodgers die Umstände.