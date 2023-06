Hansa verpflichtet Bachmann

Trotz des Abstiegs mit dem SV Sandhausen spielt Janik Bachmann auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Wie Hansa Rostock mitteilt, kommt der 27-jährige Mittelfeldspieler ablösefrei zur Kogge und unterschreibt bis 2025. In zweieinhalb Jahren in Sandhausen bestritt Bachmann 81 Spiele und erzielte zwölf Tore.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Janik verfügt über eine hohe Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Seine intensive Spielweise für den Achter- und Sechserraum kombiniert mit seiner guten Kopfballstärke, verleiht ihm ein Profil, das unseren Kader kompletter macht“, freut sich Hansas Sportchef Kristian Walter über den Transfer.

Lese-Tipp

Rostock verpflichtet Güler