Hertha: Leistner plant das Karriereende

Toni Leistner (33) will seine Karriere bei Hertha BSC beenden. „Ich wollte immer so lange spielen, wie es die Knochen mitmachen. Da ich nicht viele Verletzungen hatte, würde das aber zu lange dauern“, leitet der Hertha-Kapitän bei der ‚Bild‘ ein und wird konkret: „Ich will meinen Vertrag bei Hertha erfüllen. Sollte das Optionsjahr dazukommen, werde ich das mit voller Kraft angehen. Danach werde ich mich in die weitere Zukunft stürzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Leistners derzeitiger Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Zieht Hertha die Option, würde der Innenverteidiger also 2026 die Schuhe an den Nagel hängen. Ein Traineramt strebt er im Anschluss nicht an: „Ich will im Fußball bleiben. Aber ich möchte nicht Trainer werden. Das ist mir alles zu schnelllebig geworden. Irgendwann verschieben sich Prioritäten, vor allem im Familienleben. Ich will mit meinen Kindern mal was am Wochenende unternehmen, auf die Zeit freuen sie sich schon extrem.“