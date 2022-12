Neapel: Neuer Rechtsverteidiger im Anflug

Die SSC Neapel darf aller Voraussicht nach bald einen neuen Spieler und einen Rückkehrer in ihren Reihen begrüßen. Wie Transferinsider Gianluca Di Marzio schreibt, befindet sich der derzeitige Tabellenführer der Serie A in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem polnischen Rechtsverteidiger Bartosz Bereszynski von Sampdoria Genua. Auch der derzeit an Genua verliehene Torwart Nikita Contini soll künftig wieder für die Azzurri auflaufen. Den Weg von Neapel nach Sampdoria soll unterdessen Alessandro Zanoli antreten.

Es heißt, alle Parteien befänden sich in einem engen Austausch und die Transfers könnten noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Es handle sich um Leihgeschäfte. Bereszynski stand bei der diesjährigen Winter-WM in allen vier Partien der polnischen Nationalmannschaft in der Startelf. Bei Genua stand der 30-Jährige in 14 von 15 Ligaspielen auf dem Platz. In Neapel soll der 1,83 Meter große Defensivmann Kapitän Giovanni Di Lorenzo entlasten.

