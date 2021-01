Ablösefrei: Nächster Interessent für Hoffenheims Bogarde

Nach der Verpflichtung von Bas Dost von Eintracht Frankfurt könnte der FC Brügge erneut einen Spieler aus der Bundesliga abwerben. Wie die belgische Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, zeigen die Blau-Schwarzen Interesse an Melayro Bogarde von der TSG Hoffenheim. Ob ein Winter- oder ein Sommertransfer anvisiert wird, bleibt offen.

In einem halben Jahr wäre ein Transfer für Brügge aber deutlich einfacher zu finalisieren: Bogardes Vertrag im Kraichgau läuft aus. Allein mit ihrem Interesse sind die Belgier aber nicht. Der 18-jährige Innenverteidiger wurde unter anderem bereits mit Schwergewichten wie dem FC Barcelona oder dem AC Mailand in Verbindung gebracht.

Der Schritt zu einem Topklub käme für Bogarde aber wohl noch zu früh, schließlich arbeitet der junge Niederländer noch am endgültigen Durchbruch in Hoffenheim. In der laufenden Saison stand Bogarde erst dreimal in der Bundesliga auf dem Platz – jüngst beim 1:3 gegen den SC Freiburg erstmals von Beginn an.

Die TSG wird derweil im Hintergrund an einer Verlängerung arbeiten. Die Verhandlungen entpuppen sich aber offenbar als kompliziert. Seitdem im September letztmalig über Gespräche zwischen den Parteien berichtet wurde, ist es still um einen möglichen neuen Vertrag für Bogarde geworden.