Liverpool bindet Bradley

Der FC Liverpool hat sich die Dienste von Conor Bradley gesichert. Wie der englische Meister mitteilt, unterschreibt das 17-jährige Eigengewächs seinen ersten Profivertrag.

Bradley ist in Abwehr und Mittelfeld einsetzbar. Die U16 seines Heimatlandes Nordirland führte er bereits als Kapitän auf das Feld. Im vergangenen Jahr war der 1,81 Meter große Teenager von den Dungannon Swifts zu den Reds gewechselt.

Conor Bradley has signed his first professional contract with the Reds 🙌🔴