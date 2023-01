Danjuma verhandelt England-Rückkehr

Darnaut Danjuma könnte in der Rückrunde wieder in der Premier League spielen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato laufen Verhandlungen mit dem FC Everton. Die Toffees sind das Wunschziel des Angreifers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Villarreal ist über Danjumas Wechselwunsch bereits informiert. Auch der AFC Bournemouth hat Interesse am 25-jährigen Niederländer. Von 2019 bis 2021 war der Angreifer bereits 52 Mal für die Cherries aufgelaufen, ehe er für rund 24 Millionen Euro zum La Liga-Klub wechselte. Für das Gelbe U-Boot gelangen ihm in der laufenden Spielzeit sechs Treffer in 17 Pflichtspielen.

Lese-Tipp

Ouattara für 27 Millionen nach England