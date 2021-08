Willian José wechselt zu Betis

Betis Sevilla sichert sich die Dienste von Willian José. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufpflicht, die wiederum an leicht zu erreichende Parameter gekoppelt ist.

Schon am Wochenende könnte der Brasilianer für seinen neuen Arbeitgeber zum Einsatz kommen. Bei der Partie gegen Real Madrid am Samstag (22 Uhr) ist Willian José ein Kandidat für den Kader von Betis-Coach Manuel Pellegrini. Als Nachfolger hat San Sebastián Alexander Sörloth (25) von RB Leipzig an Bord geholt.