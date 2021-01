Suárez beschenkt sich selbst | Fernandes verwandelt United

Geburtstagsparty für Suárez

„Alles Gute zum Geburtstag“, titelt die ‚Marca‘ und zeigt den nun 34-jährigen Luis Suárez auf dem Cover. Der Mittelstürmer feierte seinen Ehrentag beim gestrigen 3:1-Sieg gegen den FC Valencia. Neben seinem Treffer wurde Suárez auch zum Spieler des Tages gewählt und hatte durch seine umtriebige Art einen großen Einfluss auf das Spiel von Atlético. Die ‚as‘ hat den Uruguayer ebenfalls auf dem Titelblatt und schreibt, dass man die „halbe Liga“ schon geschafft hat. Die Colchoneros sind klar auf Meisterkurs und führen die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Real Madrid an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hazard-Transfer macht weiter Schlagzeilen

Die FIFA regelt, dass bei internationalen Transfers eine Entschädigung an die Ausbildungsvereine der wechselnden Spieler gezahlt wird. Oft müssen die kleinen Amateurklubs um ihr Geld kämpfen. So schweben auch über dem Transfer von Eden Hazard zu Real Madrid düstere Gewitterwolken. Die ‚La Dernière Heure‘ in Belgien berichtet von ausbleibenden Zahlungen, die dem Jugendklub des belgischen Nationalspielers zustehen. Der AFC Tubize will nun Klage einreichen. Brisant ist auch die Beteiligung einer koreanischen Firma. Hier soll es im Bezug auf die Ausbildungsentschädigung beim Hazard-Deal zu Betrügereien gekommen sein.

Bruno Fernandes, König von Manchester

Manchester United konnte gestern mit einem Sieg über Erzrivale FC Liverpool (3:2) ins FA Cup-Viertelfinale einziehen. Spieler des Tages war mal wieder Bruno Fernandes, der seit seiner Ankunft im Old Trafford die Schlagzeilen um die Red Devils dominiert. Der ‚Guardian‘ hebt die Aussage von Ole Gunnar Solskjaer hervor, der seinem Team attestiert: „Wir können mit den Besten konkurrieren.“ Großen Anteil daran hatte natürlich der Freistoßtreffer von Fernandes, der den Endstand herstellte. „Der Mittelfeldspieler hat diese Mannschaft seit seiner Ankunft verwandelt und das ist erst der Anfang“, schreibt die ‚Sun‘. Wenn dem so ist, kann man sich bei Manchester United auf erfolgreiche Zeiten einstellen.