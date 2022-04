Xavi spricht über Lewandowski-Gerüchte

Xavi hält sich mit Blick auf die Personalie Robert Lewandowski bedeckt. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Kracher gegen Eintracht Frankfurt (21 Uhr) sagte der Trainer des FC Barcelona: „Sicher ist Lewandowski ein toller Spieler, aber wir müssen uns jetzt auf das Europa League-Spiel fokussieren. Ich verstehe ihre Frage – aber es ist nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen kochte die Gerüchteküche in Bezug auf Bayerns Stürmerstar hoch: Polnischen Berichten zufolge hat sich der 33-jährige Pole auf einen Dreijahresvertrag mit dem FC Barcelona geeinigt. Bayern-Boss Oliver Kahn bezeichnete in der Folge die Gerüchte als „nonsens“. Die Münchner stehen hinsichtlich Lewandowskis 2023 auslaufenden Vertrags unter Druck, eine zeitnahe Lösung zu finden.