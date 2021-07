EM genutzt: Sterlings komplexe Situation bei ManCity

Raheem Sterling hat reichlich Selbstvertrauen getankt. Nur mit breiter Brust gelingt eine solche Aktion wie in der 4. Spielminute von Englands Viertelfinal-Partie gegen die Ukraine (4:0). Von links kommend zündet Sterling den Turbo nach innen, bleibt gegen Mykola Shaparenko robust und spielt dann einen Sahnepass zu Vollstrecker Harry Kane. Es steht 1:0.

Schon jetzt ist klar: Sterling hat die EM genutzt. Für Frustabbau und Werbung in eigener Sache. Bei Manchester City hatte der 26-Jährige zuvor seinen Status als Unantastbarer eingebüßt. Allzu oft bevorzugte Trainer Pep Guardiola zuletzt den jungen Senkrechtstarter Phil Foden (21). Three Lions-Coach Gareth Southgate hält es nun umgekehrt: Foden sitzt, Sterling spielt – und das richtig stark.

Verlängern – oder doch verkaufen?

Ein ‚The Athletic‘-Bericht schildert die ganze Komplexität von Sterlings Situation. Guardiola möchte seinen noch bis 2023 gebundenen Flügelflitzer halten, grundsätzlich können sich die Verantwortlichen aber auch einen Verkauf vorstellen. Oder wortwörtlich: „Wenn sie müssten, würden sie ihn verkaufen, werden ihm aber einen neuen Vertrag anbieten.“

City will fleißig shoppen diesen Sommer, Sterlings englische Teamkollegen Harry Kane (27) und Jack Grealish (25) sollen kommen. Geld ist genug vorhanden, Einnahmen schaden aber natürlich auch den Skyblues nicht. Theoretisch gibt es da ja noch dieses Konstrukt Financial Fairplay – das der Guardiola-Klub allerdings selbst schon erfolgreich ausgehebelt hat.

Keine Nibelungentreue

Diese Überlegungen und eben Fodens famose Entwicklung dürften die Gründe dafür sein, dass City Sterling die Nibelungentreue verweigert. Vertrauen ja, aber kein bedingungsloses. Die weitere Entwicklung wird spannend zu verfolgen sein. Was schreiben die Bosse in den Vertragsentwurf? Welche Klubs greifen nach Sterlings starker EM zum Hörer? Und abschließend: Was bieten sie?

Am Ende wird – wie in der Branche üblich – alles reine Preisfrage sein. Am heutigen Mittwochabend wird Sterling jedenfalls die nächste Chance bekommen, seinen Marktwert nach oben zu schrauben.