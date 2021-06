Medien: City holt Grealish für Rekordsumme

Pep Guardiola bekommt wohl Verstärkung für seine Offensivabteilung. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge steht Jack Grealish vor einem Wechsel zu Manchester City. Die Skyblues seien sich mit Aston Villa in Sachen Ablöse einig geworden. Umgerechnet rund 116 Millionen Euro sollen den Besitzer wechseln. Es wäre der teuerste Deal aller Zeiten in der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grealish, an dem auch der FC Chelsea Interesse zeigte, weilt aktuell mit der englischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Gegen Schottland (0:0) durfte er eine halbe Stunde mitwirken, beim 1:0 gegen Tschechien stand der 25-Jährige dann in der Startelf und zeigte eine ansprechende Leistung.

Laut der ‚Daily Mail‘ bedeutet das teure Investment in Grealish jedoch nicht, dass City die Finger von Harry Kane (27) lassen will. Der Torjäger von Tottenham Hotspur steht weiterhin auf dem Einkaufszettel. Auch für Kane hat der englische Meister eine Offerte in Höhe von 116 Millionen Euro eingereicht. Die Scheichs aus Abu Dhabi haben mal wieder die Spendierhosen an. Inwieweit diese Deals mit den Vorgaben des Financial Fairplay in Einklang zu bringen sind, bleibt fraglich.