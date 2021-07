Kane & Co. Köpfen sich ins Halbfinale | Die Noten zum Spiel

England begann das Spiel feldüberlegen und ging durch einen schnellen Treffer von Harry Kane in Führung. Ganz stark, wie sich Raheem Sterling in der 4. Spielminute über links durchtankte und dann einen perfekten Schnittstellenpass auf den Kapitän spielte. Kane verwandelte eiskalt mit rechts – der erste Schritt Richtung Halbfinale.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Folge blieb England die spielbestimmende Mannschaft. Die Ukraine hielt mit einigen aussichtsreichen Vorstößen dagegen, spielte sich allerdings kaum Chancen heraus. England zeigte sich stabil, ohne selbst Chancen en masse zu kreieren. Insgesamt blieben spielerische Glanzpunkte die Ausnahme.

England ohne Gnade

In Halbzeit waren die Engländer erneut ganz früh am Drücker und sorgten für die schnelle Vorentscheidung. Einen präzisen Halbfeld-Freistoß von Luke Shaw verwandelte Abwehrkante Harry Maguire mit Kopf und starkem Körpereinsatz (46.). Kurz darauf legte Namensvetter Kane nach und machte in der 50. Minute den Deckel drauf. Der quirlige Sterling fand Shaw per Hacke, dessen präzise Flanke dann genau Kanes Kopf – 3:0.

Deutlich wurde es schließlich mit dem dritten Kopfballtor der Partie, erzielt vom eingewechselten Jordan Henderson (63.). Die Messe war endgültig gelesen, England verwaltete das klare Ergebnis locker bis zum Abpfiff. Die Ukraine stieß gegen den Deutschland-Bezwinger an ihre Grenzen und fährt zurecht nach Hause.

Die Noten

Ukraine

Eingewechselt

35‘ Tsygankov (4) für Kryvtsov

64‘ Makarenko für Sydorchuk

England

Eingewechselt

57‘ Henderson (2) für Rice

65‘ Trippier für Shaw

65‘ Bellingham für Phillips

65‘ Rashford für Sterling

72‘ Calvert-Lewin für Kane