Königliche Zweifel: Real setzt Deadline für Davies-Transfer

Der FC Bayern arbeitet gegenwärtig unter Hochdruck an der langfristigen Kadergestaltung. Möglichst bis zum Jahresende möchte der deutsche Rekordmeister in einigen Personalien Klarheit schaffen. Besonderes Augenmerk liegt naturgemäß auf den Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen und die daher ab Januar frei mit anderen Interessenten verhandeln dürfen. Zu diesen gehört auch Alphonso Davies. Die Gespräche mit dem Lager des Kanadiers gestalten sich jedoch schwierig.

Erst vor ein paar Tagen gelang angeblich ein Durchbruch, nach Monaten zäher Verhandlungen sollen sich beide Parteien einen großen Schritt nähergekommen sein. Doch kurze Zeit später wurde gemeldet, dass Davies-Berater Nick Huoseh verärgert über die Verhandlungsweise der Bayern sei und sich nun bei Treffen im Januar Angebote von Real Madrid und Manchester United anhören möchte. Die Königlichen sind sehr interessiert an dem pfeilschnellen Außenverteidiger. Doch auch in Spanien scheint man ob des vielen Hin und Her langsam die Geduld zu verlieren.

Klare Deadline für Davies

Real beobachte die Situation genau und zweifle immer mehr daran, die Münchner in dieser Personalie ausstechen zu können, berichtet ‚Cadena SER‘. Demzufolge schätzen die Bosse des Hauptstadtklubs die Wahrscheinlichkeit eines Real-Wechsels von Davies im Sommer nur noch auf 50/50. Zudem möchten sich die Königlichen „nicht auf Spielereien oder Forderungen einlassen. Was sie suchen, ist eine Antwort spätestens im Januar“. Sollte Davies bis dahin kein klares Signal gegeben haben, werde sich der Klub laut dem spanischen Radiosender mit anderen Transferoptionen beschäftigen.