Gladbach ohne Honorat ins Topspiel?

Borussia Mönchengladbach muss beim heutigen Topspiel (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt womöglich auf die Dienste von Franck Honorat verzichten. Die ‚Rheinische Post‘ suggeriert, dass der französische Offensivspieler aufgrund von Wadenproblemen nicht mit der Mannschaft die Reise an den Main angetreten hat. Mit dabei sei hingegen der zuletzt angeschlagene Alassane Plea.

Unter der Anzeige geht's weiter

Honorat ist unter Chefcoach Gerardo Seoane auf der rechten Außenbahn gesetzt, in der Folge wird der Schweizer seine Startelf gegen die Hessen umbauen müssen. Möglich, dass Robin Hack von Beginn an ran darf. Nach einer starken Rückrunde wurde der frühere deutsche U-Nationalspieler in dieser Saison bislang kaum berücksichtigt.