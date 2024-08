Leipzig: Nächster Moriba-Interessent aus Spanien

Nach dem FC Sevilla schaltet sich der nächste spanische Erstligist in den Poker um Ilaix Moriba von RB Leipzig ein. Wie die ‚as‘ berichtet, soll sich nun auch Celta Vigo in Gesprächen mit den Roten Bullen bezüglich einer Leihe des 21-jährigen Mittelfelspielers befinden. Moriba ist in Leipzig noch bis 2026 gebunden.

Nach seinem 16-Millionen-Transfer vom FC Barcelona im Jahr 2021 war der gebürtige Guineer, der auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, eineinhalb Jahre lang an den FC Valencia verliehen. Der erhoffte Entwicklungsschritt blieb allerdings aus. Leipzig verlieh ihn nach einer Hinserie ohne Einsatz in der vergangenen Rückrunde dann erneut – diesmal an den FC Getafe. Dort avancierte der 22-fache Nationalspieler Guineas zum Stammspieler, lief insgesamt 14 Mal auf und bereitete dabei zwei Tore vor.