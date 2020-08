Rummenigge: Coutinho-Kauf zu teuer

Leihspieler Philippe Coutinho hat keine Zukunft beim FC Bayern. „Coutinho – wie gesagt, der Vertrag läuft aus und wir können in dieser Größenordnung keine weiteren Investments machen und werden das auch nicht machen“, stellt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut ‚Bild‘ klar. Die im vergangenen Sommer vereinbarte Kaufoption lag bei 120 Millionen Euro.

Für Coutinho geht es nach Ablauf des Champions League-Turniers also zurück zum FC Barcelona, bei dem er noch bis 2023 unter Vertrag steht. Ein Verbleib des 28-Jährigen in Katalonien ist aber ebenfalls kaum vorstellbar, ein Wechsel in die Premier League gilt derzeit als die wahrscheinlichste Option.