Lewandowski über ein Karriereende in München

Robert Lewandowski hat sich erneut zu seiner Zukunftsplanung geäußert. „Ein Karriereende beim FC Bayern ist eine Option, klar“, sagt der frischgebackene Fußballer des Jahres im Interview mit dem ‚kicker‘.

Generell ist für den 32-jährigen Torjäger aber noch keine Ende in Sicht. „Vielleicht acht“ Jahre will Lewandowski noch spielen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2023. „Nicht mein letzter“, wie der Pole kürzlich schon in heimischen Medien beteuerte.