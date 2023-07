Wolfsburg: Kommt ein niederländischer Meister?

Der VfL Wolfsburg zeigt Interesse an Marcus Holmgren Pedersen von Feyenoord Rotterdam. Wie das vereinsnahe Portal ‚1908.nl‘ berichtet, arbeiten die Niedersachsen an einem Angebot für den 22-jährigen Rechtsverteidiger. Das Bemühen um den Norweger sei in den vergangenen Tagen intensiviert worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pedersen ist noch bis 2026 an Feyenoord gebunden. In der vergangenen Saison, an deren Ende die Rotterdamer die niederländische Meisterschaft gewannen, war der 18-fache Nationalspieler hinten rechts gesetzt. In Wolfsburg könnte er in Konkurrenz zu Ridle Baku treten, den 25-Jährigen im Falle eines Verkaufs aber auch ersetzen.

Lese-Tipp

Onana-Alternative: United schaut zu Feyenoord