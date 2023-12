VfB: Hoeneß über seine Mitbringsel

Sebastian Hoeneß hat sich zu den Sommer-Neuzugängen Angelo Stiller und Wooyeong Jeong geäußert. Der Trainer des VfB Stuttgart sagt im Gespräch mit der Vereinswebsite des FC Bayern: „Bei Angelo hätte es kaum besser laufen können, sowohl für ihn als auch für uns. Er ist derzeit unangefochtener Stammspieler. Das war das Ziel, das er hatte, bei seinem Wechsel zu uns. Wir haben einen Neuzugang gebraucht, der unsere Spielidee kennt, sie auf den Platz bringen kann und sofort in der Lage ist, in der Bundesliga zu spielen. Das hat er sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Hoeneß trainiert Stiller genau wie Jeong bereits in der zweiten Mannschaft der Bayern und holte sich nun von der TSG Hoffenheim beziehungsweise vom SC Freiburg zum VfB. Der Erfolgstrainer sagt zu Jeong: „Bei Woo muss man es ein bisschen differenziert betrachten. Er hat richtig gut begonnen, hat mitgeholfen, dass wir gut in die Saison gestartet sind. Dann war er mit der U23 Südkoreas bei den Asian Games, wurde Torschützenkönig und sie haben den Titel gewonnen, was für ihn ein unglaublicher Erfolg war, zudem wurde er dadurch vom Militärdienst freigestellt. Generell hatte er dennoch danach vielleicht nicht immer die notwendige Frische. Er ist aber ein wichtiger Bestandteil in unserem Kader und gibt immer wieder Impulse in der Offensive.“