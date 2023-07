Medien: ManCity schielt auf Barella

Nicolò Barella weckt offenbar das Interesse eines weiteren englischen Topklubs. Neben dem FC Liverpool und Newcastle United beschäftigt sich laut ‚tuttomercatoweb.com‘ auch Manchester City mit dem italienischen Mittelfeldspieler von Inter Mailand. Insbesondere Trainer Pep Guardiola sei ein großer Fan des 26-Jährigen.

Barella, der auch bei Paris St. Germain auf dem Zettel stehen soll, wäre aber alles andere als ein Schnäppchen: Der 45-fache Nationalspieler steht noch bis 2026 in Mailand unter Vertrag und ist einer der absoluten Schlüsselspieler der Nerazzurri. Sollte City den abwanderungswilligen Bernardo Silva noch in diesem Sommer verkaufen, wäre aber grundsätzlich Budget für einen Barella-Transfer vorhanden. An Silva zeigen der FC Barcelona, PSG und Al Hilal Interesse.

