Nagelsmann dabei: Tottenhams sechs Trainerkandidaten

Das war nur noch eine Frage der Zeit: Am gestrigen Sonntagabend zog Tottenham Hotspur die Reißleine und setzte Trainer Antonio Conte vor die Tür. Wieder einmal hatte sich der italienische Übungsleiter durch Reibereien mit der Klubführung abgenutzt. Nach einer Schimpftirade gegen den Klub und dessen Vorsitzenden Daniel Levy war Conte nicht mehr zu halten.

Bis Sommer soll nun dessen langjähriger Assistent Cristian Stellini die Saison der Spurs retten. Fällt die Bilanz des 48-Jährigen nicht atemberaubend gut aus, dürfte zur kommenden Spielzeit wieder ein großer Name auf Tottenhams Bank Platz nehmen. Sechs Kandidaten listet der englische ‚Guardian‘ auf.

Ablöse für Nagelsmann?

Wenig überraschend einer davon: Julian Nagelsmann. Der gerade erst von seinen Aufgaben beim FC Bayern entbundene 35-Jährige ist in der aktuellen Situation fast automatisch eine Option für die Spurs. Entsprechend hellhörig sollen die Londoner geworden sein, als Bayerns Trainerwechsel publik wurde. Auch weil ihnen in diesem Zuge Thomas Tuchel, der Samstag wiederum beim deutschen Rekordmeister vorgestellt wurde, von der Angel ging.

Nagelsmann würde allerdings nach Lage der Dinge wegen seines unaufgelösten Bayern-Vertrags (gültig bis 2026) eine Ablöse kosten. Nicht so Mauricio Pochettino, der fünfeinhalb erfolgreiche Jahre (Juli 2014 - November 2019) bei Tottenham verbrachte. Unter dem Argentinier entwickelte sich der Klub zu einem Stammgast in der Champions League, der phasenweise sogar um die englische Meisterschaft mitspielen konnte. Auch Pochettino ist derzeit vereinslos und soll großes Interesse an einer Rückkehr zeigen.

Ebenfalls verfügbar wäre Luis Enrique, ehemaliger Trainer des FC Barcelona und bis zum WM-Aus spanischer Nationalcoach. Schließlich nennt der ‚Guardian‘ noch drei Übungsleiter mit bestehenden Verträgen: Roberto De Zerbi vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion, Vincent Kompany vom englischen Zweitligisten FC Burnley sowie Rúben Amorim von Sporting Lissabon.