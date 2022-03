Neuer Vertrag: Leeds verhandelt mit Phillips

Kalvin Phillips könnte seinem Ausbildungsverein erhalten bleiben. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, hat Leeds United die Vertragsgespräche mit dem 26-jährigen Mittelfeldspieler aufgenommen. Manchester United und dem FC Liverpool wird seit geraumer Zeit Interesse am 19-fachen Nationalspieler nachgesagt, West Ham United scheiterte im Winter angeblich mit einer 60 Millionen Euro schweren Ablöse-Offerte.

Phillips läuft seit seinem 14. Lebensjahr an der Elland Road auf und steht dort noch bis 2024 unter Vertrag. Die Idee, den Kontrakt zu verlängern, stößt beim Eigengewächs wohl auf offene Ohren. „Ich spreche regelmäßig mit dem Besitzer. Ich will einen neuen Vertrag. Ich bin hier sehr glücklich“, kündigte der Rechtsfuß Ende des vergangenen Jahres an.