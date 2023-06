Türkei-Gerücht um Can: So reagiert der BVB

Borussia Dortmund haben die Gerüchte um einen Wechsel von Emre Can (29) zu Galatasaray erreicht. Die türkische Zeitung ‚Cumhuriyet‘ hatte zuletzt berichtet, dass sich Can mit Vertretern des Istanbuler Klubs getroffen habe, um über einen potenziellen Dreijahresvertrag am Bosporus zu sprechen.

Beim BVB bleibt man laut der ‚WAZ‘ ob der Gerüchte „gelassen“. Schwarz-Gelb will das nur noch bis 2024 datierte Arbeitspapier mit Can gerne um zwei oder drei Jahre verlängern. Dafür soll der deutsche Nationalspieler und Sohn türkischer Eltern jedoch kleinere Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Kommt keine Einigung mit dem Mittelfeld-Abräumer zustande, muss der BVB über einen Verkauf nachdenken. Schließlich droht im kommenden Sommer sonst ein ablösefreier Abgang. Es scheint so, als bringe sich mit Galatasaray ein möglicher Käufer schonmal in Stellung.