Utrecht holt Elia

Eljero Elia kehrt in die Eredivisie zurück und heuert beim FC Utrecht an. Der 33-jährige Flügelspieler kommt ablösefrei vom türkischen Meister Basaksehir und unterzeichnet einen Zweijahresvertrag. In den Niederlanden war der ehemalige Bundesligaprofi (HSV, Werder Bremen) bereits für ADO Den Haag, Twente Enschede sowie Feyenoord Rotterdam am Ball.

„Eljero ist ein Spieler, der sich seine Sporen in ganz Europa verdient hat“, freut sich Sportdirektor Jordy Zuidam über die Verpflichtung, „er hat Titel in den Niederlanden, der Türkei und Italien gewonnen und will nun als Spieler des FC Utrecht erfolgreich sein. Wie sind glücklich und stolz, dass wir Eljero für zwei Saisons an uns gebunden haben.“