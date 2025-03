FC Bayern: Boey zurück im Mannschaftstraining

Rechtsverteidiger Sacha Boey könnte zeitnah wieder eine Option für Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany sein. Der Franzose trainierte am heutigen Montag erstmals wieder mit dem Ball.

Boey, der in dieser Saison bereits 17 Spiele verpasst hat, musste auch beim 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Freitag aufgrund einer Grippe aussetzen. In der laufenden Saison stehen für den Franzosen erst 460 Einsatzminuten zu Buche.