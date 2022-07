Union nimmt Doumbia ins Visier

Union Berlin denkt offenbar daran, die linke Abwehrseite mit einer neuen Fachkraft zu verstärken. Aus einem Bericht der ‚L’Équipe‘ geht hervor, dass die Eisernen Souleyman Doumbia (25) von SCO Angers ins Auge gefasst haben. Doch auch zwei Championship-Klubs und ein Verein aus der Ligue 1 sollen an dem Ivorer dran sein, heißt es weiter.

Doumbia entstammt der Jugend von Paris St. Germain. Nach Engagements in Italien und der Schweiz hat der Linksfuß letztlich in Frankreich Fuß gefasst. Für Angers schnürt Doumbia seit dem Sommer 2020 seine Fußballschuhe. Womöglich schlägt der dreifache Nationalspieler der Elfenbeinküste seine Zelte bald in der Bundesliga auf.