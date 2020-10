Ulreich-Wechsel unwahrscheinlich

Ersatzkeeper Sven Ulreich hält einen Abgang vom FC Bayern München noch in dieser Transferperiode für unwahrscheinlich. Hauptgrund sei, dass „der Transfermarkt bislang nicht so viel“ hergebe, wie der 32-Jährige im Gespräch mit dem ‚kicker‘ mitteilt. Gleichzeitig bekräftigt der Ex-Stuttgarter aber noch einmal seinen Anspruch, in naher Zukunft wieder regelmäßig spielen zu wollen: „Mein Wunsch ist es, als Nummer eins voll zu spielen.“

Aktuell kämpft Ulreich mit Alexander Nübel um den Posten als Nummer zwei im Tor des Rekordmeisters. Im Auftaktspiel gegen den FC Schalke 04 und in der Supercup-Begegnung gegen den FC Sevilla hatten noch beide Keeper auf der Bank gesessen. Gegen Hoffenheim stand nur Ulreich im Kader, gegen Dortmund wiederum nur Nübel. Wie sich die Situation entwickelt, hängt auch davon ab, ob die Bayern Nübel noch auf Leihbasis abgeben.