Köln: Keller-Klartext zu Ljubicic

Der 1. FC Köln will seinem Mittelfeldspieler unter keinen Umständen die Freigabe für einen Transfer zum Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg erteilen. „Ich schließe komplett aus, dass Dejan Ljubicic den FC verlässt“, so die klaren Worte von Geschäftsführer Christian Keller auf einer Veranstaltung der ‚Rheinischen Post‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Mittwoch berichtete ‚Sky‘ von Ljubicics Wechselgesuch. Der 25-jährige Österreicher will die Geißböcke demzufolge verlassen und sich den Wölfen anschließen. Von einer Ablöse im Bereich von sieben bis zehn Millionen Euro ist die Rede. Doch in Köln pfeift man auf das Geld und beharrt auf einen Verbleib. Bis 2025 ist Ljubicic noch an die Domstädter gebunden.