Nach Guirassy: Drei weitere BVB-Zugänge auf der Matte?

Borussia Dortmunds Kader für die neue Saison nimmt auf den Schlüsselpositionen Formen an. Waldemar Anton (27) nimmt den Platz von Mats Hummels (35) ein, Serhou Guirassy (28) ist da und wird damit wohl mindestens einen der drei anderen Stürmer verdrängen, Youssoufa Moukoko (19), Sébastien Haller (30) oder Niclas Füllkrug (31) könnten gehen.

Dahinter soll künftig Rayan Cherki (20) Dampf machen. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf Außen agieren kann, hat dem BVB schon seine Zusage für einen Fünfjahresvertrag gegeben. Mit Olympique Lyon ist noch nicht alles klar, zuletzt standen 15 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Noch eine Position defensiver würde Nuri Sahin gerne auf EM-Fahrer Pascal Groß (33) setzen. Der zentrale Mittelfeldmann soll sieben bis zehn Millionen Euro kosten, steht bei Brighton & Hove Albion nur noch ein Jahr unter Vertrag. Auch Eintracht Frankfurt buhlte intensiv, Groß steht aber beim BVB im Wort.

Girona-Duo im Visier

Priorität genießen dann noch die Außenverteidiger-Positionen. Für die rechte Seite hat der BVB den offensivstarken Brasilianer Yan Couto (22, vier Länderspiele) im Visier, der die vergangenen beiden Spielzeiten von Manchester City an den FC Girona verliehen war.

‚Sky‘ berichtete kürzlich von einer Einigung zwischen Dortmund und Couto, ganz so weit ist es laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aber noch nicht. Schwarz-Gelb stellt angeblich 25 Millionen Euro Ablöse in Aussicht, ManCity will aber mehr.

Eine Option für die linke Seite ist Coutos Ex-Teamkollege Miguel Gutiérrez (22/FC Girona). Der Spanier würde ebenfalls über 20 Millionen Euro kosten. Die Spur zum BVB-Wunschkandidaten Ferdi Kadioglu (24/Fenerbahce) ist dagegen wieder erkaltet, der Türke ist zu teuer.