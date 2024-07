Sahin sicher: Ein BVB-Stürmer wird gehen

Am gestrigen Mittwochabend ließ Borussia Dortmunds Chefcoach Nuri Sahin im Anschluss an den Test gegen Erzgebirge Aue (1:1) bereits durchblicken, dass er mit drei Neunern plant: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen. Es sei denn, wir haben vier bis fünf Wettbewerbe, in denen wir spielen. Aber meines Wissens haben wir nur drei Wettbewerbe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzwischen wurde Serhou Guirassy (28) offiziell als Neuzugang vorgestellt, nachdem der Transfer aufgrund seiner Knieverletzung zeitweise auf der Kippe gestanden hatte. Mit Guirassy, Niclas Füllkrug (31), Youssoufa Moukoko (19) und Sébastien Haller (30) finden sich nun also vier Mittelstürmer im BVB-Kader wieder. In der Folge wird Sahins Aussagen zufolge in diesem Sommer voraussichtlich noch einer der Angreifer seinen Hut nehmen.

Lese-Tipp

BVB verlängert mit Meyer

Füllkrug, Haller oder Moukoko?

Unklar bleibt, wen es treffen wird. Um Füllkrug kochten zuletzt Gerüchte um einen Transfer nach Italien hoch. Der deutsche Nationalspieler soll sich mit dem AC Mailand sogar schon geeinigt haben, allerdings hakt es in puncto Ablösesumme. Moukoko möchte sich dagegen laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ endlich bei der Borussia durchsetzen und unter Sahin einen neuen Anlauf starten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders verzwickt scheint die Lage bei Haller zu sein. Vor knapp zwei Jahren war der Ivorer mit großen Erwartungen zum Bundesligisten gekommen. Nach seiner Krebs-Erkrankung konnte der 31-Millionen-Neuzugang aber nicht zu alter Stärke zurückfinden. Mögliche Abnehmer haben sich entsprechend noch nicht herauskristallisiert. Aber das Transferfenster hat ja gerade erst seine Pforten geöffnet.