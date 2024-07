Seifenoper beendet: Guirassy wechselt nach Dortmund

Borussia Dortmund sichert sich die Unterschrift eines Topstürmers der Bundesliga. Serhou Guirassy (28) wechselt vom VfB Stuttgart zum Champions League-Finalisten und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Möglich macht den Deal eine Ausstiegsklausel. Festgeschriebene 18 Millionen Euro fließen aus dem Ruhrgebiet ins Schwabenland.

Mit der offiziellen Verkündung endet ein langes Rätselraten um die Zukunft des Guineers. Seine Fabelsaison im VfB-Trikot rief etliche Vereine auf den Plan. Am Ende sind es die Schwarz-Gelben, die den Zuschlag erhalten und nun hoffen, dass Guirassy nahtlos an seine Quote aus der Saison 2023/24 anknüpft. Allein 28 Tore gelangen ihm in der Bundesliga, deren 30 mit den beiden Treffern im Pokal.

Wildes Hin und Her

Dabei stand die Verpflichtung zwischenzeitlich auf der Kippe, weil sich der Angreifer Anfang Juni beim WM-Qualifikationsspiel mit Guniea gegen Moasmbik (0:1) das Knie so schwer verletzt hatte, dass er an der Strobelallee durch den Medizincheck rasselte. Eine zweite Untersuchung sorgte für Entwarnung: Guirassy muss nicht operiert werden, fällt voraussichtlich vier Wochen aus und stößt anschließend zu seinen neuen Teamkollegen.

„Es war uns wichtig, im Sinne des BVB und des Spielers eine möglichst genaue Spezialisten-Einschätzung der Verletzung von Serhou zu erhalten. Gründlichkeit ging hier eindeutig vor Schnelligkeit. Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, und wir sind überzeugt davon, mit diesem Transfer die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken.

Guirassy ergänzt: „Wenn Borussia Dortmund anfragt, ist das schon etwas Besonderes. Jedes an Fußball interessierte Kind auf der Welt kennt diesen Klub, kennt die schwarzgelben Trikots, kennt die Gelbe Wand. Ich bin sehr gespannt auf all das, auf meine neuen Teamkollegen. Und es ist mir wichtig zu sagen: Ich bin hierhergekommen, um Titel zu holen. Das ist mein Anspruch, das ist mein Antrieb.“